Μαθήματα ιστορίας: Α΄ και Β΄ Παγκόσμιοι Πόλεμοι. Προ των πυλών ο Γ΄ ;

Στις 20 Ιουλίου 1936 στην ελβετική πόλη Μοντρέ, υπογράφηκε η ομώνυμη Συνθήκη Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου 1936, καταχωρήθηκε στην Κοινωνία των Εθνών στις 11 Δεκεμβρίου 1936 και η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, με ορισμένες τροποποιήσεις.