Μάγκνους Κάρλσεν: Ο καλύτερος παίκτης στο σκάκι έχασε επειδή του γλίστρησε το ποντίκι (βίντεο)

Η αναμέτρησή τους ήταν μια σειρά γρήγορων παρτίδων best of five, με κάθε παίκτη να έχει στη διάθεσή του 15 λεπτά συν 10 δευτερόλεπτα ανά κίνηση. Οι τέσσερις πρώτες παρτίδες έληξαν ισόπαλες, πράγμα που σήμαινε ότι ο αγώνας έπρεπε να κριθεί σε μια παρτίδα Αρμαγεδδών, ένα ειδικό τάι μπρέικ με διαφορετικούς κανόνες.