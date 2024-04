«Μαζί για όσα αγαπάς! Μαζί για τα παιδιά!» από τα My market!

Τα My market μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας « συν-πράττω » που υλοποιούν για 16η συνεχή χρονιά , επιστρέφουν αξία στην τοπική κοινωνία και στέκονται δίπλα στον συνάνθρωπο, στο παιδί και στην οικογένεια, διαχρονικά.

Φέτος το Πάσχα στηρίζουν ενεργά τη δράση « Μαζί τους το Πάσχα » που υλοποιείται από το « Μαζί για το Παιδί » και προσφέρει γεύματα σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, από τη προσφορά των My market θα καλυφθούν για ένα ολόκληρο μήνα τα γεύματα 150 παιδιών!

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί σταθερά αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων στα My market. Μέσω του προγράμματος « συν-πράττω », υλοποιείται ένα πλάνο ενεργειών και πρωτοβουλιών που τηρείται με συνέπεια και ευαισθησία όλα αυτά τα χρόνια. Σε συνεργασία με αξιόλογους φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικό έργο στις τοπικές κοινωνίες, τα My market, στηρίζουν έμπρακτα, παιδιά, οικογένειες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 249 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.