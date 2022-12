McKinsey & Company: Η Ναυτιλία στην εποχή της βιωσιμότητας

Τα υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών που παρευρέθηκαν καλωσόρισε ο Γιώργος Δ. Τσόπελας, Chairman και Managing Partner της McKinsey & Company σε Ελλάδα και Κύπρο, ο οποίος αναφέρθηκε στην ισχυρή παρουσία της McKinsey στην Ελλάδα για περισσότερα από 20 χρόνια, εστιάζοντας στην εξειδίκευσή της σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινης μετάβασης. Ειδική αναφορά έκανε στη μελέτη της McKinsey «Net Zero Greece: Ο δρόμος της Ελλάδας προς μηδενικές εκπομπές», όπου αναλύεται το πώς η χώρα μπορεί να πετύχει τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα έως το 2030 και πλήρη ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050. Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία της McKinsey με το Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, με στόχο τη χαρτογράφηση «πράσινων» ναυτιλιακών διαδρόµων.