Με τη νέα ταινία του Λαβ Ντίαζ διαδικτυακά -και δωρεάν- το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου

Ο Λαβ Ντίαζ είναι μια εμβληματική μορφή του παγκόσμιου κινηματογράφου. Οι ταινίες του έχουν κερδίσει τα σημαντικότερα βραβεία στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Ενδεικτικά, το 2008 το “Melancholia”, διάρκειας 8 ωρών, κέρδισε το βραβείο Horizons στο Φεστιβάλ της Βενετίας ενώ το 2014, η ταινία του “”From what is before» απέσπασε την Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Μόνο μέσα στο 2016, ο σκηνοθέτης κέρδισε την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου με το 8ωρης διάρκειας “A Lullaby to the Sorrowful Mystery” και το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία με το “Α Woman who Left”.

Το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας παρουσίασε σε ελληνικές πρεμιέρες, τη σχεδόν 6ωρη ταινία “Απ’ Ό,τι Ήταν Πριν” το 2014 και την 4ωρη ταινία του “Το Κυνήγι Του Διαβόλου”, το 2018.

Αξίζει πάντως να αναφέρουμε πως η νέα του δουλειά, Γένος Παν που θα δούμε στο11ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, διαρκεί 2,5 ώρες.

Θυμίζουμε πως η κοινή ονομασία του «γένους Παν (Pan)» είναι «Χιμπατζής» . Όπως άλλωστε σημειώνει για την ταινία του ο Λαβ Ντίαζ, με αφορμή την προβολή της στη Μόστρα, «ήθελα πάντα να κάνω μια ταινία για τα ζώα. Αλλά για τον άνθρωπο ως ζώο. Γιατί όλη του τη ζωή, εδώ που τα λέμε, σαν ζώο συμπεριφερόταν… Αν και θεωρούμαστε το πιο εξελιγμένο είδος, ακόμα διατηρούμε την συμπεριφορά του χιμπατζή».