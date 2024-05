Με την AEGEAN που γιγαντώνεται στο Ντουμπάι που μεταμορφώνεται

2022: Ανακοίνωση επένδυσης MRO Facility and Simulator and Training Center (Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων). Υπηρεσία WiFi on Board και νέα πλατφόρμα ψυχαγωγίας. Πρώτη δοκιμαστική πτήση με χρήση αειφόρου αεροπορικού καυσίμου (SAF).

Βλέποντας τη φωτογραφία ενός ιστορικού κτηρίου, του Toyota Building όπως ονομάζεται, στο άδειο από κτήρια Ντουμπάι, 30 χρόνια πριν, στην έρημο ουσιαστικά, αντιλαμβάνεσαι την κοσμογονία που συντελέστηκε. Το Ντουμπάι μεταμορφώνεται συνεχώς. Ακόμα και σε ουρανοξύστες που λειτουργούν, βλέπεις στην κορυφή γερανούς που τους κάνουν ψηλότερους. Η ανοικοδόμηση είναι εκπληκτική και το διαπίστωσα τόσο πηγαίνοντας από δεύτερο αεροδρόμιο της χώρας (50 λεπτά από το κέντρο) προς την πόλη, με εκατοντάδες κατοικίες να βρίσκονται υπό κατασκευή, όσο και ανεβαίνοντας στον 124ο όροφο (At the Top) στο ψηλότερο κτήριο του κόσμου, το Burj Khalifa. Εκεί, η πανοραμική θέα 360 μοίρες, σου δίνει μια εικόνα της κοσμογονίας που συντελείται και είμαι βέβαιος ότι αν μετρούσα τα κτήρια και ξαναπήγαινα σε ένα δύο χρόνια θα μετρούσα περισσότερα. Το Burj Khalifa διαθέτει όχι ένα αλλά δύο εκπληκτικά παρατηρητήρια. Το At The Top βρίσκεται στον 124ο και 125ο όροφο και το κορυφαίο At The Top Sky βρίσκεται στον 148ο όροφο - σε ύψος 555 μέτρων από το έδαφος. Εξίσου εκπληκτική θέα έχει και το At.Mosphere, ένα από τα πιο περιζήτητα εστιατόρια του Burj Khalifa.