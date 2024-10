Με «Maria» και Αντζελίνα Τζολί σηκώνει αυλαία το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

«Maria» του Πάμπλο Λαραΐν με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί

«The End» του υποψήφιου για Όσκαρ Τζόσουα Οπενχάιμερ που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη

Το «The End» είναι ένα μετα-αποκαλυπτικό μιούζικαλ για το τέλος του κόσμου, που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τη χρυσή εποχή του είδους. Μια ευρηματική και αντισυμβατική ταινία από τον Τζόσουα Οπενχάιμερ, που σκιαγραφεί μια προκλητική παραλλαγή ορισμένων από τις θεματικές που τον έχουν απασχολήσει στα αριστουργηματικά ντοκιμαντέρ «The Act of Killing» (2012) και «The Look of Silence» (2014).