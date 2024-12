Με tribute στη Μάγκι Σμιθ το Downton Abbey 3

«Το γεγονός ότι η ίδια η Dame Μάγκι Σμιθ δεν βρίσκεται πια στη ζωή, νομίζω ότι έχει προσδώσει μία επιπλέον βαρύτητα στην ιστορία που είχαμε σχεδιάσει ούτως ή άλλως», δήλωσε στο TVLine μιλώντας με αφορμή τη βρετανική σειρά «The Day of the Jackal», στην οποία επίσης είναι εκτελεστικός παραγωγός.

Πριν από το «Downton Abbey», είχε κερδίσει μεταξύ άλλων πολλών βραβείων, δύο Όσκαρ Α΄ και Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το «The Prime of Miss Jean Brodie» και το «California Suite», ενώ είχε αποσπάσει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ταινίες «Travels With My Aunt», «A Room With a View» και «Gosford Park».