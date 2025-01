Μελάνια Τραμπ: Το επίσημο πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας - Το BBC αποκωδικοποιεί τι θέλει να «πει»

Η Γκουέντολιν Ντουμπουά Σο, διευθύντρια του Τμήματος Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, η οποία επιμελήθηκε την έκθεση «Every Eye is Upon Me: First Ladies of the United States» στην National Portrait Gallery της Ουάσινγκτον, αναφέρει ότι «σε αυτή τη φωτογραφία, η Μελάνια Τραμπ φαίνεται ντυμένη με επαγγελματική ένδυση και ποζάρει μπροστά από ένα παράθυρο. Η στάση της, με τα δάχτυλα να ακουμπούν με σιγουριά σε ένα εντυπωσιακό τραπέζι, αποπνέει την αίσθηση ότι είναι έτοιμη να αναλάβει δράση».