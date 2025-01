Μηνιγγίτιδα: Ο πολύ επικίνδυνος τύπος για εφήβους και νέους - Τα 2 πιο ανησυχητικά συμπτώματα

Απαντήσεις από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ στη HuffPost: Σε διαρκή ετοιμότητα για την Μηνιγγίτιδα

Μηνιγγίτιδα, μηνιγγιτιδόκοκκος και κεραυνοβόλος μηνιγγίτιδα: Τι είναι, οι διαφορές τους και η επικινδυνότητα

Ο μηνιγγιτιδόκοκκος βρίσκεται στον ρινοφάρυγγά μας ως μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας στις βλεννογόνες επιφάνειες. Παρουσιάζει 13 οροομάδες από τις οποίες οι A, B, C, Y και W-135 είναι υπεύθυνες για την πλειοψηφία των περιπτώσεων διεισδυτικής νόσου. Οι οροομάδες A, B, C προκαλούν το 90% των περιπτώσεων. Η οροομάδα C ευθύνεται για κεραυνοβόλες, αιφνίδιες μορφές μηνιγγίτιδας. Στην Ευρώπη επικρατούν οι οροομάδες B και C ενώ στην Αφρική και την Ασία η οροομάδα Α. Σύμφωνα με δεδομένα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στην Ελλάδα επικρατεί η οροομάδα Β.