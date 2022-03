Mercedes EQB 250: Ξεχωριστή πρόταση με πληθωρικές διαστάσεις

Στο σπίτι και σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, η EQB μπορεί να φορτίζεται πολύ εύκολα με εναλλασσόμενο ρεύμα AC έως 11 kW, χρησιμοποιώντας τον φορτιστή του αυτοκινήτου. Η φόρτιση σε Wallbox της Mercedes-Benz γίνεται πολύ γρηγορότερα, σε σχέση με συμβατική πρίζα. Ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (State of Charge, SoC ) και τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης, η EQB φορτίζει και σε σταθμό με μέγιστη ισχύ έως 100 kW. Ο χρόνος φόρτισης σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου 30 λεπτά για κατάσταση φόρτισης από 10% σε 80%. Μετά από μόλις 15 λεπτά, έχει φορτιστεί με επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για άλλα 150 χιλιόμετρα (WLTP).

Μέσω του Mercedes Me Charge, οι οδηγοί της EQB θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο. Στην Ελλάδα απαριθμεί περισσότερους από 160 δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Το Mercedes me Charge επιτρέπει στους οδηγούς Mercedes-EQ να χρησιμοποιούν εύκολα τους σταθμούς φόρτισης διαφόρων παρόχων, ενώ παράλληλα επωφελούνται από μία ενιαία λειτουργία πληρωμής με απλές διαδικασίες χρέωσης. Με την EQB προσφέρεται το Mercedes me Charge για ένα έτος χωρίς χρέωση.