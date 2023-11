Μυστηριώδης ασθένεια του αναπνευστικού εξαπλώνεται σε σκύλους στις ΗΠΑ

Εργαστήρια ανά τη χώρα συγκρίνουν τα ευρήματά τους. Ο Ντέιβιντ Νιντλ, του New Hampshire Veterinary Diagnostic Laboratory (University of New Hampshire), διερευνά την ασθένεια εδώ και περίπου έναν χρόνο. To εργαστήριό του και συνάδελφοί του στο Hubbard Center for Genome Research έχουν εξετάσει δείγματα από σκύλους στο Ρόουντ Άιλαντ, το Νιου Χαμσάιρ και τη Μασαχουσέτη και αναμένουν νέα από το Όρεγκον, το Κολοράντο και πιθανώς άλλες πολιτείες. Όπως είπε, η ομάδα του δεν έχει δει μεγάλη αύξηση σε θανάτους σκύλων, μα και πάλι καλεί ιδιοκτήτες να μειώνουν τις επαφές με άλλους σκύλους.