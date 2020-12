Η διαδικασία παραγωγής του Nescafè® είναι 100% φυσική

Ο Nescafé έχει πολύ λιγότερη καφεΐνη απ′ ότι πιστεύεις

Ο Nescafé δεν αλλοιώνεται

Αν ανήκεις στην πρώτη κατηγορία γνωρίζεις πολύ καλά το πρώτο ”τελετουργικό” φλυτζάνι καφέ που ξεκινάει την κάθε σου ημέρα ενώ αν είσαι από αυτούς που μονίμως είναι on the go, έχεις σίγουρα εκτιμήσει την ευκολία και την γρηγοράδα που σου γλιτώνει χρόνο, καθώς δε χρειάζεται καν καφετιέρα. Άλλωστε τι πιο φυσικό από το να τιμούμε, κάθε πρωί, έναν καφέ που γεννήθηκε στην Ελλάδα και έγινε superstar παντού στον κόσμο;