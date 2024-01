Μετρητά; Κακά μαντάτα για κάθε Σκρούτζ

Το 1912 ο John Pierpont Morgan διατύπωσε την θεωρία: Gold is money everything else is credit δηλαδή μόνο ο χρυσός είναι χρήμα, όλα τα άλλα είναι πίστωση και έκτοτε η θεωρία αυτή έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές. Επομένως όταν καταργηθεί η κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων, των χρυσών νομισμάτων και χρυσού ο πλούτος δεν θα μπορεί να αποθησαυριστεί παρά μόνο σε μορφή τραπεζικής πίστωσης.