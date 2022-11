Μητσοτάκης: Η βεβήλωση της Αγίας Σοφίας θλιβερή και προκλητική υποχώρηση από τα ανθρώπινα ιδεώδη

Το διεθνές συνέδριο «The Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times, Enhancing Resilience and Sustainability», διοργανώθηκε στους Δελφούς από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την UNESCO και στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Αγία Σοφία, με αφορμή την ανάγκη προστασίας των μνημείων.