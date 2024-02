Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του Συνεδριακού Τουρισμού στην Ελλάδα

Η Σίσσυ Λυγνού σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον συνεδριακό χάρτη, ωστόσο υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, για συνεδριακό κέντρο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 4.000 – 5.000 συνέδρους. Καταλήγοντας, η πρόεδρος του HAPCO & DES τόνισε ότι σημαντικό σταθμό στην ιστορία του παρόντος Συνδέσμου και της νέας θητείας αυτού, αποτελεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ HAPCO & DES, This is Athens Convention & Visitors Bureau & Thessaloniki Convention Bureau, για τη δημιουργία του Greek Meetings Alliance, της εθνικής συνέργειας για την ανάδειξη και ανάπτυξη της εθνικής Βιομηχανίας Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2023.

Στον εθνικό σχεδιασμό Marketing ο Συνεδριακός Τουρισμός

Απουσία μεγάλων συνεδριακών εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο του συνεδρίου “The Future is Now” στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι ομιλητές μεταξύ άλλων μίλησαν, o Ori Lahav CEO KENES GROUP και Immediate p. President- IAPCO μίλησε για τις μελλοντικές τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στον Συνεδριακό Τουρισμό, ο Avinash Chandarana FLPI Global Learning and Development Director, MCI Group αναφέρθηκε στους τομείς της αυτοβελτίωσης και της αυτοανάπτυξης (personal development, talent experience and engagement) και η Εφη Κουβελή Regional Manager Europe ICCA (International Congress & Convention Association).