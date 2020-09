Μία ημέρα αφιερωμένη στα μικρά βιβλιοπωλεία της γειτονιάς

Τα βιβλιοπωλεία που συμμετέχουν στην Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων ετοιμάζουν νέες Λέσχες Ανάγνωσης, για μικρούς και μεγάλους, καθώς και εορταστικές θεματικές συναντήσεις. Οι αναγνώστες/τριες που θα επισκεφτούν τα μικρά βιβλιοπωλεία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν με άλλους/ες βιβλιόφιλους/ες και να συζητήσουν για βιβλία. Οι μικροί/ες βιβλιόφιλοι/ες θα συμμετέχουν σε πρωτότυπες Λέσχες για παιδιά και θα παίξουν με αφορμή αγαπημένα βιβλία.

Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα όλων και στην Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων και τα μικρά βιβλιοπωλεία πρόκειται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να την παρέχουν. Άλλωστε οι Λέσχες Ανάγνωσης δεν είναι οι γνωστές εκδηλώσεις για βιβλία. Είναι συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες ατόμων.

Γι’ αυτό εφέτος η Ημέρα θα πραγματοποιηθεί με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής, κατόπιν επικοινωνίας για κράτηση θέσης με το εκάστοτε βιβλιοπωλείο.

Η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 28 Απριλίου του 2018 ως μια πρωτοβουλία της κοινότητας μικρών βιβλιοπωλείων Little Bookstores και της βιβλιοφιλικής σελίδας So much reading. Βασίζεται σε μια ιδέα που έρχεται από το εξωτερικό, όπου αρκετές χώρες αφιερώνουν μια ημέρα ή ακόμη και μία εβδομάδα στα μικρά τους βιβλιοπωλεία.