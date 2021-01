Μια Καλή μέρα, μια Κακή μέρα

Πώς μοιάζει σήμερα μια καλή μέρα και πώς μια κακή μέρα για όλους εμάς; Αποκλείεται να μη σας έχει συμβεί… Κατά το «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται», υπάρχουν μέρες που όλα δείχνουν από το πρωί να πηγαίνουν στραβά. Και δεν εννοώ just having a “bad hair day”. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθούμε να πάμε παρακάτω χωρίς να επηρεαστούμε. Όμως οι αναποδιές συνεχίζονται ή είναι τόσο έντονες που πια νιώθουμε πως έχουν κυριεύσει τη μέρα και τη διάθεσή μας.

Κι αυτό θα περάσει είπαμε. Κι ήρθε η ώρα του. Στο καλό 2020. Επιλέγω σε πείσμα των καιρών να ζωγραφίσω το 2021 με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Διαλέγω να πυροδοτήσω ένα αισιόδοξο συναίσθημα με πράσινα και κίτρινα χρώματα. Προτιμώ να ξεκουραστώ από τις έγνοιες με τις αποχρώσεις του μπλε. Αυξάνω το αίσθημα του ρομαντισμού με το κόκκινο. Παίρνω ένα μολύβι και κάνω γραμμές, γράφω λέξεις, σχεδιάζω ό,τι μου έρχεται στο μυαλό και σας διαβεβαιώ δεν είμαι από αυτούς που «πιάνει το χέρι τους». Θέλω όμως διακαώς, ο εγκέφαλός μου να αρχίσει να λειτουργεί αλλιώς: αισιόδοξα. Να εστιάσει σε αυτή τη σύνθετη κατά βάθος λειτουργία και τα αρνητικά συναισθήματα να υποχωρήσουν και να δώσουν χώρο στα θετικά. Ναι, έτσι απλά! «After all tomorrow is another day!» ξεστόμισε η Scarlet o’ Hara στο θρυλικό «Όσα παίρνει ο άνεμος».