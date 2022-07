Μικρά αριστουργήματα στο πρόγραμμα του 45ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Δράμας

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, παρουσία του υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας, Γιάννης Σακαρίδης και ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Γιώργος Δεμερτζής ανακοίνωσαν επίσης το εθνικό σπουδαστικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Short and Green ενώ παρουσίασαν τη φετινή οπτική ταυτότητα του DISFF και το πρόγραμμα Cinematherapy.

Εθνικό Διαγωνιστικό - 2022

«The Last Journey», Στηβ Κρικρής

«Nothing Holier Than A Dolphin», Ισαβέλλα Μαργάρα

«tokakis ή What’s My Name», Θάνος Τοκάκης

«Under the Lake», Θανάσης Τρουμπούκης

Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό - 2022

«Love you more than Peanut Butter», Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου