Μουσική, γαστρονομία και σινεμά συναντώνται στο 3ο Evia Film Project

Η Ελένη Ψυχούλη και η Ιωάννα Σταμούλου μάς συστήνουν τον μεζέ

«Αν κάτι, περισσότερο από οτιδήποτε, χαρακτηρίζει το ελληνικό τραπέζι, είναι η αγάπη για τη μοιρασμένη νοστιμιά και την κοινή απόλαυση. Ο μεζές μεταφράζει σε μικρά πιατάκια το αρχαιοελληνικό “ζην ηδέως”, το καλαμπούρι, την έξω καρδιά διάθεση της ζωής κάτω από τον ήλιο, τη χαρά της παρέας, της μοιρασιάς» αναφέρει η Ελένη Ψυχούλη. «Απόλαυση για όλα τα βαλάντια, λαϊκή χαρά και αστική συνήθεια, χωρίς επισημότητες, το κάλεσμα της τελευταίας στιγμής για τον φίλο και τον ξένο, αυτό είναι ο ελληνικός μεζές. Μια δικαιολογία για να ευχηθούμε “στην υγειά μας”, αλλά και κάτι που έρχεται από πολύ παλιά για να απαντήσει καταφατικά σε όλους τους προβληματισμούς της σύγχρονης γαστρονομίας. Γιατί ο μεζές είναι βιωσιμότητα, εντοπιότητα, είναι from farm to table, σέβεται τα food miles και την εποχικότητα και επικροτεί το zero food waste: ανακυκλώνει και δεν πετάει τίποτα».