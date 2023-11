Μόνικα Μπελούτσι: Ο τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος και το «ευχαριστώ πολύ» στα ελληνικά

Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε πριν την προβολή της Μαλένα, της ταινίας που εκτόξευσε την καριέρα της Μόνικα Μπελούτσι, άνοιξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης. «Σήμερα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμά μία σπουδαία ηθοποιό, η οποία εδώ και 30 χρόνια κατέχει ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ξεκινώντας από τις ταινίες της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Ιταλίας, έγινε πολύ γρήγορα διάσημη ερμηνεύοντας ρόλους και στα αγγλικά και στα γαλλικά, σε ταινίες όπως ο Δράκουλας του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το Διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης (L’appartement), το Βασικός ύποπτος για φόνο (Under suspicion), Η αδελφότητα των λύκων (Le pacte des loups), το Αστερίξ και Οβελίξ: Επιχείρηση Κλεοπάτρα και βέβαια την εμβληματική Μαλένα του Τζιουζέπε Τορνατόρε που θα δούμε σε λίγο. Σε αυτό το υπόδειγμα κινηματογράφου εποχής, το οποίο ξεδιπλώνει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ευρωπαϊκής ιστορίας, η Μόνικα Μπελούτσι παραδίδει μια μνημειώδη ερμηνεία, πλάθοντας έναν ατρόμητο, πολυεπίπεδο γυναικείο χαρακτήρα. Ακολούθησε μία από τις καλύτερες ταινίες των τελευταίων χρόνων, το Μη αναστρέψιμος (Irréversible) του Γκασπάρ Νοέ, το Matrix, Τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίμπσον, το Spectre δίπλα στον Τζέιμς Μποντ, το υπέροχο Τα θαύματα (Le meraviglie), το On the milky road του Εμίρ Κουστουρίτσα και τόσα άλλα», είπε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.