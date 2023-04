Moonbin: Νεκρός ο σταρ της K-pop σε ηλικία 25 ετών

The Chosunilbo JNS via Getty Images

Το 2009, ο Moonbin εμφανίστηκε στη δημοφιλή δραματική σειρά “Boys over Flowers” προτού γίνει εκπαιδευόμενος για είδωλο της K-pop με τη Fantagio. Μετά από αρκετά χρόνια εκπαίδευσης, έκανε το ντεμπούτο του ως μέλος των Astro το 2016 με το single “Hide & Seek”. Οι Astro εισήλθαν στη σκηνή της K-pop ως εξαμελές γκρουπ με μέλη τους Moonbin, MJ, Jinjin, Cha Eun-woo, Yoon San-ha και Rocky, αλλά ο τελευταίος εγκατέλειψε το συγκρότημα τον Μάρτιο.

Πέρσι βρέθηκε σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα για την ερμηνεία του “Candy In My Ears” (2009) με τη μικρότερη αδερφή του, Moon Su-a, μέλος του νεοσύστατου γκρουπ της K-pop Billlie. Το βίντεο με την ερμηνεία τους συγκέντρωσε περισσότερες από 12 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ο Moonbin συνέχισε επίσης την καριέρα του ως ηθοποιός, πρωταγωνιστώντας στη διαδικτυακή σειρά του 2020 “Mermaid Prince: The Beginning”.