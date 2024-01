Nanotyrannus lancencis: Ανακαλύφθηκε τυραννόσαυρος «τζούνιορ»

Το πρώτο κρανίο Nanotyrannus είχε βρεθεί στη Μοντάνα το 1942, μα για δεκαετίες οι παλαιοντολόγοι είχαν διαφωνίες αν επρόκειτο για κάποιο ξεχωριστό είδος ή για νεαρό τυραννόσαυρο. Ο Dr. Νικ Λόνγκριτς, του Milner Centre for Evolution στο University of Bath και ο Dr. Έβαν Σάιτα, του University of Chicago, ανέλυσαν εκ νέου τα απολιθώματα, εξετάζοντας τους δακτυλίους ανάπτυξης, την ανατομία και ένα απολίθωμα νεαρού τυραννόσαυρου που δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν.