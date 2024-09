Νέα ανταγωνιστικά σταθερά προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος από την ελίν

Με τα νέα προγράμματα Power On! Blue Benefit Οικιακό για οικιακούς καταναλωτές και Power On! Blue Benefit Γ21 για επαγγελματικές παροχές έως 25kVA, η ελίν παρέχει σταθερές χρεώσεις για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με τη μοναδική σταθερή τιμή/ kWh 0,125€, δίνεται η δυνατότητα 12μηνης δέσμευσης συμβολαίου με κλειδωμένη τιμή, χωρίς καμία αναπροσαρμογή της χρέωσης (αφορά την κατηγορία πελατών Γ1 και Γ1Ν (Power On! Blue Benefit οικιακό) και Γ21 (Power On! Blue Benefit Γ21). Σημειώνεται ότι και τα δύο νέα προνομιακά προγράμματα προσφέρουν δώρο 200 πόντους ελίν up επιβράβευσης κάθε μήνα σε όσους τα επιλέξουν.