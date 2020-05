Στις 26 Ιουνίου 2021 έρχονται τελικά οι Red Hot Chili Peppers στην Αθήνα

Έχουν κερδίσει έξι βραβεία Grammy, ενώ έχουν και άλλες δέκα υποψηφιότητες! Συνολικά έχουν κερδίσει 25 φορές και έχουν 65 υποψηφιότητες για σημαντικά βραβεία της μουσικής βιομηχανίας παγκοσμίως, από τα οποία ξεχωρίζουν οι 28 (!) υποψηφιότητές τους στα MTV Music Video Awards. Από το 2012 έχουν γίνει μέλη του Rock and Roll Hall of Fame, ενώ από το 2008 έχουν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Ο ήχος τους είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στην ιστορία της μουσικής: αυτό το εκρηκτικό χαρμάνι που μπλέκει rock, funk, rap και punk είναι η τέλεια συνταγή που τους έχει δώσει τόσα super-hits.

“Californication”, “Under The Bridge”, “Give It Away”, “Scar Tissue”, “Otherside”, “Can’t Stop”, “Around The World”, “Dark Necessities”, “Snow (Hey Oh)”, “By The Way”, “The Zephyr Song”, “Suck My Kiss”, “Breaking The Girls”, “The Adventures of Rain Dance Maggie”, “Dani California”, “Hump De Bump”, “Aeroplane” είναι μόνο μερικές από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους.

Το EJEKT Festival 2021 θα πραγματοποιηθεί στο Markopoulo Park (Στησαγόρα & Ελπίδος, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, θέση Μερέντα). Ο χώρος απέχει μόλις 25 λεπτά από την Αθήνα και διαθέτει δωρεάν parking 5.000 θέσεων.