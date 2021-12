Είναι ενδιαφέρουσα η επισήμανση της διαλειτουργικότητας από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ αφού αποτελεί σημαντική συνιστώσα για πολιτικοστρατιωτικές συνέργειες μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Διαλειτουργικότητα, σύμφωνα με ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ικανότητα των συστημάτων πληροφοριών να συνομιλούν μεταξύ τους. Πρόκειται για ένα στοχευμένο και έξυπνο τρόπο χρήσης των υπαρχόντων δεδομένων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς τη δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων ή την αλλαγή των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών.

Αυτή απαιτεί καταρχήν τη δημιουργία κατάλληλης αρχιτεκτονικής στον τομέα στρατηγικών και τακτικών πληροφοριών ώστε να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Αυτό θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών που θα παράσχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε ενδεχόμενη εχθρική ενέργεια και συνακόλουθα την αποτελεσματική αντίδραση σε όλη την επικράτεια.

H πολιτικοστρατιωτική συνέργεια δοκιμάστηκε σε πραγματικό επιχειρησιακό επίπεδο ουσιαστικά το περασμένο έτος στην κρίση στον Έβρο, η οποία εξελίχθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου 2020, ραγδαία, σε μια κρίση εθνικής ασφάλειας, αφού υπήρξε μία ευθεία απειλή της εθνικής κυριαρχίας.

Σύμφωνα με τον Harold Brown, Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ επί προεδρίας Carter, ο όρος «Εθνική Ασφάλεια» αναφέρεται στην ικανότητα να προστατεύεται η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους, να διατηρούνται οι οικονομικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, υπό λογικούς όρους, να προστατεύεται η Διοίκηση και οι οργανισμοί του από εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και να ελέγχονται τα σύνορά του.

Η προστασία της εθνικής ασφάλειας απαιτεί τον συντονισμό και τη συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών με τις λεγόμενες εσωτερικές υπηρεσίες:αστυνομία και άλλες δυνάμεις ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι η κρίση του 2020 είχε έγκαιρα προβλεφθεί. Αν και για το θέμα αστυνόμευσης των συνόρων καταρχήν θεσμικά αρμόδια είναι τα Σώματα Ασφαλείας, η πολιτική κατεύθυνση που δόθηκε από τον Πρωθυπουργό σε συνεδρίαση στοΚΥΣΕΑ, το φθινόπωρο 2019, υιοθέτησε την ολοκληρωμένη προσέγγιση, που ακολουθείται στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή επέβαλε την πρόσθετη στρατιωτική συνδρομή στα Σώματα Ασφαλείας, για την από κοινού προστασία της εθνικής ασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε ότι με την υπ. αριθμ. Υ133/3-12-2019 Απόφαση Πρωθυπουργού μετονομάστηκε το πρώην Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, σε Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας .

Ο γενικότερος όρος «εθνική ασφάλεια», εμπεριέχει και την εσωτερική ασφάλεια και την άμυνα (εξωτερική επίθεση ή απειλή). Η αλλαγή αυτή ήταν δηλωτική της νέας ολοκληρωμένης προσέγγισης που ακολουθήθηκε στην κρίση του Έβρου. Μάλιστα δεν προέβλεπε απλά τον μεταξύ των εμπλεκομένων δυνάμεων συντονισμό, αλλά δημιούργησε ειδική δομή, θέτοντας όλους τους εμπλεκόμενους δρώντες κάτω από μια κοινή διοίκηση (Εθνικού Συντονιστή) που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Η ελληνική απάντηση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Σε ότι αφορά στο ΥΠΕΘΑ, η συμβολή των ΕΔ έχει τεκμηριωθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας σε video που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του. Πολιτικά, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκφράζει την ομόφωνη γνώμη των 27 κρατών μελών, αναγνώρισε τα σύνορα ως τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Για την αποτίμηση της όλης κρίσης δημοσιεύσαμε τον Ιούνιο 2020 ένα Κείμενο Πολιτικής με τίτλο «Κρίση στον Έβρο: Η Ολιστική Προσέγγιση και οι Προκλήσεις για Ολοκληρωμένη Δράση». Εκεί ως κυριότερη πρόκληση αναδείξαμε το υπαρκτό ζήτημα της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στους κύριους δρώντες.

Προφανώς ο όρος δεν ήταν άγνωστος στους κύριους δρώντες, ειδικά αν ληφθεί υπόψιν ότι ειδικά για τα Σώματα Ασφαλείας (ΣΑ) τον Σεπτέμβριο 2014 υπεγράφη από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μαζί με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ναυτιλίας η «Η Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (2014-2020)». Φαίνεται όμως ότι η ως άνω Στρατηγική, παρά τις προσπάθειες δεν υλοποιήθηκε αρκούντως αποτελεσματικά, αφού υπάρχουν ακόμα προκλήσεις. Αυτές είναι λογικές σε κάποιο βαθμό.

Όπως και οι ΕΔ αρκετά παλαιότερα, όπου τα αεροπλάνα δεν μπορούσαν να μιλήσουν με τα πλοία από κάτω τους, έτσι και τα ΣΑ, διαθέτοντας την δική τους αντίληψη, ανέπτυσσαν αυτόνομες δομές και ικανότητες χωρίς την επιχειρησιακή απαίτηση να «μιλούν μεταξύ τους», αφού η έμφαση δίδονταν στις εσωτερικές ανάγκες του ιδιοκτήτη των ικανοτήτων. Αυτό μπορεί να εξηγεί την καθυστέρηση υλοποίησης θεσμικών κειμένων.

Σήμερα αδυναμίες σαν και αυτές δεν χωρούν στις σύγχρονες μορφές επιχειρήσεων, που εξελίσσονται ταυτόχρονα στους πέντε (5) επιχειρησιακούς τομείς, την θάλασσα, την ξηρά, τον αέρα, το Διάστημα και τον κυβερνοχώρο.

Αυτές οι «πολυχωρικές επιχειρήσεις», απαιτούν διαλειτουργικά ψηφιακά συστήματα Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών και Πληροφοριών που να λαμβάνουν πληροφόρηση από όλα τα μέσα, συστήματα και χρήστες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για την κεντρική επίγνωση της κατάστασης, οι οποίοι με τη σειρά τους θα λαμβάνουν διαταγές για την αντίδρασή τους. Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν διεθνώς το βασικό μέσο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφού και πιο ισχυρές χώρες αντιμετωπίζουν τέτοια πολύπλοκα θέματα, όπως: Η ενίσχυση της θεσμικής δομής και των αντίστοιχων κειμένων, η εμπέδωση μια νέας κουλτούρας συνεργασίας, η ενσωμάτωση των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας στους εσωτερικούς σχεδιασμούς των επιμέρους Υπουργείων και φυσικά την εξοικείωση της πολιτικής ηγεσίας με την απαίτηση της διαλειτουργικότητας κατά την λήψη αποφάσεων.

Το ότι αναδεικνύεται έντονα η διαλειτουργικότητα από το ΥΠΕΘΑ, και ότι επιδεικνύεται μια μεγάλη ευελιξία στην αναπροσαρμογή των φορέων που ασχολούνται με το Διάστημα, τις επικοινωνίες - πληροφορική είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού δείχνει ότι η προσαρμογή στα νέα δεδομένα προκύπτει από την κατανόηση της διεθνούς πραγματικότητας.

***

Ο Αλέξανδρος Κων. Κολοβός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διαστημικής Τεχνολογίας στη Σχολή Ικάρων, Ταξίαρχος ΠΑ (ε.α), τάξης 1980.

