Νέες επενδύσεις από την IDEAL Holdings

Three Cents Artisanal Beverages: Η πρωτοποριακή εταιρεία premium mixers & tonics με έδρα την Ελλάδα. Ξεκίνησε σαν μια ιδέα 4 νέων ανθρώπων με όρεξη και όραμα, με στόχο να προσφέρουν στους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης ένα premium και διαφορετικό προϊόν. Ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 διαγράφοντας μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Τα προϊόντα της ψηφίζονται κάθε χρόνο από επαγγελματίες bartenders σε διεθνείς διαγωνισμούς, ανάμεσα στα καλύτερα από πλευράς ποιότητας και δυνατοτήτων ανάπτυξης. Η εταιρεία μεγαλώνει με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης κάθε χρόνο και προσφέρει νέα προϊόντα, είτε σε επίπεδο γεύσεων είτε σε επίπεδο διαφοροποίησης (Zero Sugar Line). Τα προϊόντα της εταιρείας Three Cents εξάγονται σε περισσότερες από 34 χώρες και το 2022 αναμένεται οι πωλήσεις στο εξωτερικό να υπερβούν τις πωλήσεις στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα θα κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Το 2021 η εταιρία έκανε ρεκόρ πωλήσεων με 7,7 εκατ. ευρώ και EBITDA με 1,5 εκατ. ευρώ. Επενδυτικός στόχος είναι η άνοδος των πωλήσεων μέσω επενδύσεων σε marketing και promotion και η ισχυροποίηση του brand σε διεθνές επίπεδο.