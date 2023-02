Νέες ταινίες: Αστερίξ και Οβελίξ: Στον Δρόμο για την Κίνα, Η Αυτοκρατορία του Φωτός

Κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ μυθιστορήματος «The Cabin at the End of the World» του Πολ Τρέμπλεϊ, η νέα ταινία του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν με τίτλο «Knock at the Cabin» συνεχίζει την παράδοση των προηγούμενων φιλμ του, αλλά δεν μοιάζει με αυτά.