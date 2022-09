Ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν ξαναχτυπά με το «Knock at the Cabin» (λίγο πριν το τέλος του κόσμου)

Κινηματογραφική μεταφορά του hit μυθιστορήματος «The Cabin at the End of the World» του Πολ Τρέμπλεϊ, η νέα ταινία του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν με τίτλο «Knock at the Cabin», που έρχεται ένα χρόνο μετά το «Old» (με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 90 εκατ. δολάρια το καλοκαίρι του 2021 εν μέσω πανδημίας), κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2023.