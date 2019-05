Νέες ταινίες: «Αγάπη Είναι», «Teen Spirit» και «Ο Κορσικανός»

Περιγραφή

Από τότε που η σύζυγός του εγκατέλειψε την οικογένεια, ο Μάριο μεγαλώνει τις δυο κόρες τους, μόνος. Η 14χρονη Φρίντα τον κατηγορεί για την εγκατάλειψη της μητέρας τους, ενώ η 17χρονη Νίκι ονειρεύεται την ανεξαρτησία. Στο μεταξύ ο Μάριο περιμένει τη σύζυγό του να επιστρέψει. Η ταινία διαδραματίζεται στην πόλη Φορμπάχ, στα σύνορα Γαλλίας - Γερμανίας. Το «Αγάπη Είναι» βραβεύτηκε με τη Χρυσή Κάμερα του Φεστιβάλ Καννών.

Σκηνοθεσία: Κλερ Μπερζέ

Πρωταγωνιστούν οι: Μπουλί Λανέρ, Ζιστίν Λακρουά, Σαρά Χενοσμπέργκ

Διανομή: One From the Heart

Teen Spirit