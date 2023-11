Νέες ταινίες: Νάταλι Πόρτμαν με Τζούλιαν Μουρ και το πρίκουελ του The Hunger Games

May December

Η Καουτέρ Μπεν Ανιά σπούδασε κινηματογράφο στην Τύνιδα και στο Παρίσι (στο La Fémis και στη Σορβόννη). Σκηνοθέτησε πολλές μικρού μήκους ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Sheik’s Watermelons (2018) και Wooden Hand (2013), οι οποίες επιλέχθηκαν για πολλά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και έλαβαν πολλά βραβεία. Το The Challat of Tunis, η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, άνοιξε το ACID στο Φεστιβάλ Καννών το 2014 και σημείωσε διεθνή επιτυχία τόσο στο φεστιβαλικό κύκλωμα όσo και στις κινηματογραφικές οθόνες, καθώς βρήκε διανομή σε περισσότερες από 15 χώρες. Η ταινία μυθοπλασίας Beauty and the Dogs επιλέχθηκε στο Φεστιβάλ Καννών 2017 στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα», όπου κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηχητικού Έργου και στη συνέχεια ξεκίνησε μια διάσημη διεθνής πορεία. Η τελευταία της ταινία The Man Who Sold His Skin, με πρωταγωνίστρια τη Μόνικα Μπελούτσι, έκανε πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας και προτάθηκε για τα Όσκαρ του 2021 στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας μεγάλου μήκους.