Νέες ταινίες: Μικρά Πράγματα σαν κι Αυτά και Ο Νόμος του Μέρφυ

Μικρά Πράγματα σαν κι Αυτά

Το βιβλίο διαδραματίζεται στο New Ross και η πόλη παίζει ζωτικό ρόλο στην ιστορία. Κατά τον σχεδιασμό των γυρισμάτων, ο Κίλιαν Μέρφι που υποδύεται τον Μπιλ, υποστήριξε με σθένος ότι η ταινία πρέπει να γυριστεί σε αυτή την πόλη. «Το New Ross όπου βασίζεται το βιβλίο, είναι ένας χαρακτήρας της ταινίας. Από την αρχή θεώρησα ότι πρέπει να κάνουμε γυρίσματα στην πόλη. Ένας άλλος όρος που είχα ήταν ότι πρέπει να κάνουμε γυρίσματα σε πραγματικές τοποθεσίες, οπότε το Furlong House είναι ένα πραγματικό σπίτι ακριβώς έξω από την πλατεία της πόλης, ενώ το μοναστήρι είναι το πραγματικό μοναστήρι που υπάρχει στο βιβλίο».

Ο Νόμος του Μέρφυ

Πού βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε; Προσπαθώντας να καταλάβει τι της συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει άλλοι για εκείνη. Πώς μπορεί να γυρίσει πίσω; Κυρίως όμως: θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της; Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας «To be or not to be?». Σε τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;