Νέες ταινίες: «Ο Παράδεισος Έπεσε στη Γη» και «Το Γεράκι του Φυστικοβούτυρου»

Μια μοντέρνα ανάγνωση στο στυλ μυθιστορημάτων α λα Μαρκ Τουέιν, η ταινία (The Peanut Butter Falcon) αφηγείται την ιστορία του Ζακ, ενός νεαρού αγοριού με σύνδρομο Down, που δραπετεύει από το νοσοκομείο για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γραφτεί στην επαγγελματική σχολή πάλης του ειδώλου του, The Sal Water Redneck.

Αναπάντεχα, θα βρεθούν στο δρόμο του ο Τάιλερ, ένας μικροκακοποιός που τρέχει να σωθεί, ο οποίος θα γίνει προπονητής και φίλος του Ζακ. Μαζί θα περάσουν ποτάμια, θα γλιτώσουν από ενέδρες, θα πιουν ουίσκι, θα ανακαλύψουν την πίστη και τον Θεό, θα ψαρέψουν και θα πείσουν την Έλενορ, μια εθελόντρια η οποία είναι υπεύθυνη για την επιστροφή του Ζακ, να τους ακολουθήσει στο ταξίδι.

Παίζουν: Σάια ΛαΜπέφ, Ζακ Γκοτσέιγκεν, Ντακότα Τζόνσον, Μπρους Ντερν, Τόμας Χέιντεν Τσερτς