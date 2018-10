Νέες ταινίες στις αίθουσες με «Halloween», «Ταξιδεύοντας με τον Μίκη» και «Mandy»

Η Διαπαιδαγώγηση της Κάμερον Ποστ (The Miseducation of Cameron Post)

Διανομή : Seven Films | StraDa Films

Ο βραβευμένος με Oscar σεναριογράφος και σκηνοθέτης του Ida, Pawel Pawlikowski σκηνοθετεί την παθιασμένη ερωτική ιστορία δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων, με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο στην Πολωνία, το Βερολίνο, τη Γιουγκοσλαβία και το Παρίσι. Ένας άντρας και μια γυναίκα γνωρίζονται στα συντρίμμια της μεταπολεμικής Πολωνίας. Παγιδεύονται σε έναν μοιραίο έρωτα που τους καταδικάζει να βρίσκονται δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Οι πολιτικές συνθήκες, τα ελαττώματα τους, αλλά και μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες τους χωρίζουν και τους ενώνουν σε έναν έρωτα διαχρονικά αδύνατο. 25 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Seven και τη Strada films.

Διανομή : New Star

Από το γεμάτο εναλλαγή ιστορικό και ακατέργαστο οπτικό υλικό των περίπου 600 ωρών που γύρισε σε διάστημα 30 ετών, ο Αστέρης Κούτουλας συμπυκνώνει μέσα σε μιάμιση ώρα στιγμές που παρουσιάζουν την αυθεντική εικόνα του «πνευματικού αναρχικού» Μίκη Θεοδωράκη. Ο δημιουργός παντρεύει στην ταινία του πολλές προσωπικές στιγμές του καλλιτέχνη με ιστορικό υλικό, πλάνα τεκμηρίωσης με μυθοπλασία και τη μουσική του Θεοδωράκη με τον αντίκτυπό της σε νέους καλλιτέχνες της κλασικής μουσικής, της τζαζ, της electro ή της rap. Μια ταινία-δοκίμιο, που δεν ακολουθεί μια χρονολογική σειρά, αλλά παρουσιάζεται σε μια ιδιόμορφη χρονική μίξη επιτρέποντας στον θεατή να ζήσει συναρπαστικές, εύθυμες, μυστηριώδεις, αλλά και πολύ χαρακτηριστικές στιγμές από την «on the road» ζωή ενός μοναδικού και χαρισματικού καλλιτέχνη. Στο παράλληλο σύμπαν της ταινίας –εμπνευσμένης από τη μυθιστορηματική αυτοβιογραφία του Μίκη Θεοδωράκη– οι σκέψεις γίνονται εικόνα, προβληματισμοί, πίνακες μιας αγνής θεότητας, μιας ερωτικής ιερότητας, μιας μυστηριακής αγάπης.

Εντιμότατοι Κλέφτες (King of Thieves)

Ο κυβερνήτης ενός αμερικανικού υποβρυχίου αποστέλλεται σε βαθιά ρωσικά ύδατα για να σώσει τον εκλεγμένο Ρώσο πρόεδρο εν μέσω ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος. Βασισμένο στο βιβλίο των Ντον Κιθ και Τζορτζ Γουάλας «Firing Point» και με τον Τζέραρντ Μπάτλερ (300, Ο Όλυμπος Έπεσε) και τον βραβευμένο με Όσκαρ Γκάρι Όλντμαν (Η πιο Σκοτεινή Ώρα) στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Σκηνοθεσία: Ντόνοβαν Μαρς

Πρωταγωνιστούν οι: Γκάρι Όλντμαν, Τζέραρντ Μπάτλερ, Κόμον, Γουίλ Ατένμπορο, Καρολάιν Γκούντολ, Μάικλ Νίκβιστ

Διανομή: Odeon

