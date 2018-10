Νέες ταινίες στις αίθουσες με «Loro», «Πρώτο Άνθρωπο» και «Ψυχρό Πόλεμο»

Ο Πρώτος Άνθρωπος (First Man)

Διανομή : Seven Films | StraDa Films

Ο βραβευμένος με Oscar σεναριογράφος και σκηνοθέτης του Ida, Pawel Pawlikowski σκηνοθετεί την παθιασμένη ερωτική ιστορία δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων, με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο στην Πολωνία, το Βερολίνο, τη Γιουγκοσλαβία και το Παρίσι. Ένας άντρας και μια γυναίκα γνωρίζονται στα συντρίμμια της μεταπολεμικής Πολωνίας. Παγιδεύονται σε έναν μοιραίο έρωτα που τους καταδικάζει να βρίσκονται δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Οι πολιτικές συνθήκες, τα ελαττώματα τους, αλλά και μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες τους χωρίζουν και τους ενώνουν σε έναν έρωτα διαχρονικά αδύνατο. 25 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Seven και τη Strada films.

Το Τρίτο Έγκλημα (The Third Murder)

Ο επιτυχημένος δικηγόρος Σιγκεμόρι αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Μισούμι, κατηγορούμενου για φόνο και κλοπή, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης και για έναν άλλο φόνο πριν τριάντα χρόνια. Οι πιθανότητες να κερδίσει ο Σιγκεμόρι την υπόθεση είναι μικρές, αφού ο πελάτης του ομολογεί ελεύθερα την ενοχή του, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί. Καθώς διερευνά την υπόθεση, ο Σιγκεμόρι έχει αμφιβολίες για το αν ο πελάτης του είναι ο πραγματικός δολοφόνος.

Ο Κόρε-Έντα εντυπωσιάζει εδώ σε μια ολότελα διαφορετική ταινία από ό,τι μας έχει συνηθίσει, σκηνοθετώντας ένα κλειστοφοβικό, σκοτεινό Ντοστογιεφσικό δράμα, γεμάτο ηθικά διλλήματα και ανατροπές, όπου ο κάθε χαρακτήρας διεκδικεί τη δική του εκδοχή της αλήθειας και δικαιοσύνης.

Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-Εντα

Πρωταγωνιστούν οι: Μασακάρου Φουκουγιάμα, Κότζι Γιακούσο, Σινοσούκε Μιτσουσίμα

Διανομή: One From the Heart

Κτήνος (Beast)