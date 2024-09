Νέο «μίνι» φεγγάρι γύρω από τη Γη για τους επόμενους δύο μήνες

VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science , το «μίνι» φεγγάρι, ένας αστεροειδής ονόματι 2024 PT5, είχε εντοπιστεί από το Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) στις 7 Αυγούστου. Ο αστεροειδής θα κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τη Γη στο χρονικό διάστημα από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 25 Νοεμβρίου και μετά θα ξεφύγει από τη βαρύτητα της Γης. Ωστόσο παρά το 57 ημερών ταξίδι του γύρω από τον πλανήτη μας η παρατήρησή του θα είναι δύσκολη, καθώς έχει πλάτος μόλις 10 μέτρα.

«Η Γη μπορεί τακτικά να αιχμαλωτίζει αστεροειδείς από τον πληθυσμό των ΝΕΟ (near earth object) και να τους τραβά σε τροχιά, κάνοντάς τους μίνι φεγγάρια» αναφέρουν οι επιστήμονες, που δημοσίευσαν τα ευρήματα της έρευνάς τους τον Σεπτέμβριο, στο Research Notes of the AAS.