Νέο Βιβλίο: Η Πολιτική Οικονομία της Αξιολόγησης στην Ελλάδα

«Το βιβλίο αυτό περιέχει μια περιεκτική και προσβάσιμη συζήτηση των αρχών που διέπουν την επιλογή πολιτικών και την αξιολόγηση των προηγούμενων πολιτικών, η οποία θα είναι πολύτιμη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για το ρόλο της πολιτικής στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Το επίκεντρο αρκετών κεφαλαίων είναι η Ελλάδα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά περιέχει πολλά περισσότερα και μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για πολλούς άλλους στην Ευρώπη και πέραν αυτής.» —Sir ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Regius Professor of Economics, LondonSchool of Economics and Political Science, Νομπελίστας Οικονομικών Επιστημών, 2010.