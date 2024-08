Νέο Βιβλίο: The Political Economy of Evaluation in Greece: Interdisciplinary Perspectives for an Inclusive and Forward-Looking Evaluation

Ο νέος συλλογικός τόμος των Παναγιώτη Ε. Πετράκη, Παρασκευή Β. Μπουφούνου και Παντελή Χ. Κωστή με τίτλο «The Political Economy of Evaluation in Greece: Interdisciplinary Perspectives for an Inclusive and Forward-Looking Evaluation», από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan (ISBN 978-3-031-60720-2), επιδιώκει να επανεξετάσει την έννοια της αξιολόγησης ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας. Πρόκειται για μια αλλαγή νοοτροπίας: όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναζητούν λύσεις, η αξιολόγηση επιδιώκει να καταλάβει ποια είναι τα σωστά ερωτήματα για να προχωρήσουμε πέρα από τα έτοιμα μοντέλα δεδομένων και τις παγκόσμιες αντιλήψεις. Η έννοια της αξιολόγησης θεσμών και πολιτικών (με έμφαση στον οικονομικό τους χαρακτήρα) έχει γίνει μια κρίσιμη λειτουργία για την ύπαρξη βιώσιμων συστημάτων διακυβέρνησης.