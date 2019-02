Next Generation Family Business Scholarship: Το Alba στηρίζει την οικογενειακή επιχειρηματικότητα

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των οικογενειακών επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διάδοχοί τους στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, το Alba Graduate Business School, The American College of Greece προσφέρει για τέταρτη χρονιά τις υποτροφίες «Next Generation Family Business Scholarship». Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν μία έμπρακτη προσπάθεια για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων και της επιτυχημένης διαδοχής σε αυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τo Κέντρο Επιχειρηματικότητας AHEAD του Alba Graduate Business School προσφέρει 2 υποτροφίες «Next Generation Family Business Scholarship» που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματά του για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Κάθε υποτροφία απευθύνεται σε μέλη οικογενειών που εκπροσωπούν την επόμενη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης, με στόχο να προσφέρει γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες για τις ηγετικές θέσεις που θα κληθούν να καλύψουν στο άμεσο μέλλον. Ο στρατηγικός επαναπροσδιορισμός, η επέκταση σε νέες αγορές, η διαχείριση της καινοτομίας, οι διαπραγματεύσεις, η διαχείριση ρίσκου και τα χρηματοοικονομικά είναι μερικές από τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, και τα εφόδια που θα αποκτήσουν χάρη στην υποτροφία τούς προετοιμάζει αποτελεσματικά σε όλα τα παραπάνω θέματα.

Από την ίδρυσή του το 1992, στο Alba έχει φοιτήσει σημαντικός αριθμός εκπροσώπων ελληνικών και ξένων οικογενειακών επιχειρήσεων σε προγράμματα όπως: The Alba MBA, MSc in International Business and Management, MSc in Entrepreneurship, MSc in Shipping Management, MSc in Tourism Management και MSc in Marketing. Μέσα από αυτά, οι απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με στελέχη άλλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών, να λάβουν απαραίτητες γνώσεις για τη διοίκηση της επιχείρησής τους, να διευρύνουν το δίκτυό τους και ωφεληθούν από τον τρόπο διδασκαλίας μέσα από μελέτες περιπτώσεων και σύγχρονες ακαδημαϊκές έρευνες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2019

Περισσότερα για την αίτηση και τις υποτροφίες του Alba οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ και για τα ακαδημαϊκά προγράμματα εδώ.

Όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας AHEAD στο Alba Graduate Business School, μπορούν να το κάνουν στο email: ahead@alba.acg.edu ή στο τηλέφωνο 210 8964531.