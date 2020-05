To τολμηρό σποτ της Nike για τον ρατσισμό στις ΗΠΑ που "λέει" όσα κάποιοι επιμένουν να αγνοούν

Let’s all be part of the change. #UntilWeAllWin pic.twitter.com/guhAG48Wbp

Κοινώς η Nike επισημαίνει στους Αμερικανούς, όσο δυσάρεστο και εάν είναι, τη διαχρονική ανοχή που έχουν επιδείξει στα φαινόμενα ρατσισμού, την παθητική του στάση απέναντι στο πρόβλημα και ζητά από όλους να αναλάβουν δράση και να γίνουν μέρος της μεγάλη αλλαγής που χρειάζεται η αμερικανική κοινωνία.

Στην ανάρτησή της μάλιστα στο Twitter χρησιμοποιεί το hashtag #UntilWeAllWin(”μέχρι να νικήσουμε όλοι”), το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές αναρτήσεις σχετικά με την υπόθεση Φλοϊντ και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στις ΗΠΑ, τονίζοντας πως ο αγώνας κατά του ρατσισμού θα είναι μια νίκη για όλη την αμερικανική κοινωνία.

Το σποτ ήδη αναπαράγεται με ταχύτατους ρυθμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν και δεν έχει πολλές ώρες που αναρτήθηκε ενώ ακόμη και ο μεγάλος ανταγωνιστής της Nike η Adidas έκανε retweet το σποτ προσθέτοντας στο σχόλιο της ανάρτησης: “Together is how we move forward.

Together is how we make change” (”Ο τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά, είναι μαζί. Μαζί θα φέρουμε την αλλαγή”) αφού ένα από τα δικά της moto είναι το “We Are Better Together”.