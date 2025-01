Nobilitas Graeciae

Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θεωρώ ότι εκθέτει την επαρχιώτικη και ανεξήγητα φοβική αντίληψη των δήθεν προοδευτικών είναι το θέμα της θεσμικώς εξοστρακισμένης βασιλικής οικογένειας που αιτείται ιθαγενείας με το επώνυμο Ντε Γκρες· δεν νιώθω ότι απειλούμαι από την πολιτειακή ή κοινωνιακή συνύπαρξή μου με τούτη την οικογένεια. Τα περισσότερα μέλη της μάλιστα διακρίνονται για την φιλοπατρία τους, ενσαρκώνουν το φιλελληνικό πνεύμα στην Εσπερία, είναι πρεσβευτές μιας αξιοπρεπούς και ευγενούς εικόνας ενός κομψού και κοσμοπολίτη Νεοέλληνα, πολύ προτιμότερη από τα εμπριμέ ή χαβανέζικα πουκάμισα, τα φλούο unisex ταγιεράκια, τα casual γιλεκάκια και τα χυμώδη ντεκολτέ στο ελληνικό κοινοβούλιο, to say the least!