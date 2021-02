Ντέμι Λοβάτο: Τα 3 εγκεφαλικά και το έμφραγμα από την παρ' ολίγον μοιραία δόση

Η Λοβάτο εξερευνά την μάχη της με την εξάρτηση στο ντοκιμαντέρ του You Tube με τίτλο «Χορεύοντας με τον Διάβολο» και σε ένα νέο τρέιλερ αποκαλύπτει λεπτομέρειες σε σχέση με την υπερβολική χρήση ουσιών.

Η ίδια, στα χιτ της οποίας συμπεριλαμβάνονται τα «Sorry Not Sorry» και «Cool For The Summer», περιέγραψε την ημέρα εκείνη που παρ′ ολίγον να πεθάνει ως την «μέρα θαύματος».

Αυτό είναι το τρίτο ντοκιμαντέρ για την Λοβάτο. Το 2012 το «Stay Strong» εστίασε στην θεραπεία μετά την ακύρωση περιοδείας της με τους αδερφούς Τζόνας για να ξεκινήσει απεξάρτηση.

Στο «Simply Complicated», του 2017είχε παραδεχτεί ότι υπήρξε ανειλικρινής στο «Stay Strong» και κατά την διάρκεια των γυρισμάτων ήταν υπό την επήρεια κοκαΐνης.

Το «Demi Lovato: Dancing With The Devil» κάνει πρεμιέρα στο You Tube στις 23 Μαρτίου 2021.