Εκτός συγκροτήματος ο ντράμερ των Offspring επειδή δεν εμβολιάζεται

Ο Πιτ Παράντα, ντράμερ των Offspring εδώ και περίπου 15 χρόνια αποκάλυψε πως αποτελεί παρελθόν από την μπάντα γιατί αρνήθηκε να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Ο Πιτ Παράντα έγραψε στο λογαριασμό του στο Instagram:

«Κόλλησα τον ιό πριν από περίπου ένα χρόνο, είχα ήπια συμπτώματα, οπότε θεωρώ πως μπορώ να το χειριστώ ξανά. Ομως δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι μπορώ να αντέξω ένα νέο χτύπημα του συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ το οποίο έχω από την παιδική μου ηλικία και που σταδιακά όσο μεγαλώνω επιδεινώνεται».

Το συγκρότημα γνωστό για τα τραγούδια “Pretty Fly (For A White Guy),” “Come Out and Play” και “Why Don’t You Get A Job,” δεν έχει ακόμα τοπθετηθεί δημόσια. Ωστόσο ο κιθαρίστας της μπάντας, Kevin Wasserman, πιο γνωστός ως “Noodles” έκανε like σε tweet που έγραφε πως η μπάντα έκανε αυτό που έπρεπε.

Τον περασμένο μήνα, o FDA προειδοποίησε πως το εμβόλιο κατά του κορονοϊού της Johnson & Johnson’s ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης Συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ. Πρόκειται για μια μια ταχεία μυϊκή αδυναμία που προκαλείται από το ανοσοποιητικό σύστημα που καταστρέφει το περιφερικό νευρικό σύστημα.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει ανάλογος κίνδυνος για τα άλλα δύο εμβόλια που έχουν λάβει την έγκρισή του στις ΗΠΑ, της Moderna και της Pfizer.

O Παράντα είπε πως ο προσωπικός του γιατρός τον συμβούλευσε να μην κάνει το εμβόλιο αλλά πρόσθεσε πως μολονότι δεν το έκανε για ιατρικούς λόγους, είναι προσωπικά αντίθετος στο να πιέζει άλλους να εμβολιαστούν.

«Δεν το βρίσκω ηθικό ή συνετό να επιτρέπεις σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη (κυβέρνηση, πολυεθνικές, εργοδότες) να υπαγορεύουν φαρμακευτικές διαδικασίες σ′ αυτούς που έχουν πολύ λιγότερη δύναμη», έγραψε.

Ωστόσο υποστήριξε πως δεν κρατάει κακία απέναντι στα άλλα μέλη του συγκροτήματος και δεν ξεκαθάρισε εάν η αποχώρησή του είναι μόνιμη ή προσωρινή. Επίσης αποκάλυψε πως ξεκινά δικό του πρότζεκτ.

Οι Offspring θα δώσουν συναυλία αυτό το σαββατοκύριακο στο Λος Αντζελες (η οποία μάλιστα είναι sold out) και ξεκινάνε περιοδεία στις ΗΠΑ την 1η Σεπτεμβρίου.