Ο άγνωστος Γάλλος αρχηγός του επιτελείου του Κολοκοτρώνη

Elliot Charles William James (επιμ.), Campaign of the Falieri and Piraeus in the year 1827, or Journal of a volunteer, being the personal account of Captain Thomas Douglas Whitcombe, εκδ. Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, [GennadeionMonographs, τ. 5], Πρίνστον 1992.