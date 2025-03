Ο Αφρικανός πρίγκιπας του Γκούσταβ Κλιμτ εμφανίστηκε μετά από 85 χρόνια

View this post on Instagram

Η έμπνευση για το έργο του Κλιμτ ήρθε όταν ο ίδιος και ένας φίλος του, επίσης καλλιτέχνης, ο Φραντς Ματς, παρακολούθησαν μια δημοφιλή τότε εκδήλωση στο Tiergarten am Schüttel, έναν ζωολογικό κήπο της εποχής που διοργάνωνε «εθνογραφικές εκθέσεις», με εκθέματα ανθρώπους.

via Associated Press

via Associated Press

Περίπου 120 μέλη της φυλής Osu ταξίδεψαν στη Βιέννη ώστε να δουν από κοντά τον πίνακα μαζί με ένα κοινό το οποίο άγγιζε τα 10.000 άτομα την ημέρα. Η έκθεση με τον τίτλο «The Gold Coast and its inhabitants: Ashanti» καλύφθηκε ευρέως από τον Τύπο με τους κατοίκους της Βιέννης να καλωσορίζουν τα μέλη της φυλής Osu.