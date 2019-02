Ο Χαβιέ Μπαρδέμ μιμείται τον Μικ Τζάγκερ και... δεν υπάρχει

Randy Holmes via Getty Images

Εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ την επομένη της 91ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

Στην αρχή ο οικοδεσπότης αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό του Χαβιέ Μπαρδέμ όταν οι Queen τραγούδησαν στη σκηνή του Dolby Theatre το «We Will Rock You». Και αφού είπαν δύο κουβέντες για τη τη ροκ, αλλά και τον γιο του Ισπανού ηθοποιού -ο οποίος ακούει Metallica, όπως είπε ο Μπαρδέμ- του λέει: «Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που πήρες το Όσκαρ, ναι;».

«... Έντεκα» απαντά ο Μπαρδέμ.

«Κι όταν θυμάσαι εκείνη τη βραδιά ποιά είναι η πιο έντονη ανάμνηση που έχεις;»

«... Δεν θυμάμαι τίποτα πέρα από το after party... στο οποίο έχω καταλήξει πάνω σε ένα τραπέζι κάνοντας τον Μικ Τζάγκερ και τραγουδώντας Sympathy for the Devil....» λέει ο Μπαρδέμ.

Και σ′ αυτό το σημείο, δίνει σήμα, «μπαίνει» το τραγούδι και αρχίζει να μιμείται τον Τζάγκερ. Απλά, απολαυστικός....

Για την ιστορία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ -που την 1η Μαρτίου έχει γενέθλια και κλείνει τα 50- είχε κερδίσει το Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου για την ανεπανάληπτη ερμηνεία του στην ταινία των αδελφών Κοέν «Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους».