Ο Χοακίν Φίνιξ θα υποδυθεί τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ

Ο Χοακίν Φίνιξ θα συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ, είκοσι χρόνια μετά την θρυλική ταινία «Ο Μονομάχος», που απέσπασε πέντε Όσκαρ, έκανε σταρ τον Ράσελ Κρόου και γνώρισε στο ευρύ κοινό τον Φίνιξ, μέσα από τον ρόλο του παρανοϊκού Κόμοδου.

Όπως όλα δείχνουν, το reunion θα είναι και πάλι επικό, καθώς αφορά την κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τον οποίον θα ενσαρκώσει ο Χοακίν Φίνιξ.

Η ταινία θα έχει τίτλο «Kitbag» (σ.σ. ο στρατιωτικός σάκος) και θα αφηγηθεί τον βίο του αδίστακτου στρατηγού και αυτοκράτορα της Γαλλίας, από τα πρώτα βήματα μέχρι την αναρρίχηση του στην εξουσία, αλλά και την ασταθή, εξαρτημένη σχέση με τη σύζυγο του και μοναδική αληθινή αγάπη της ζωής του, Ιωσηφίνα. Και βέβαια, θα αποδώσει τις διάσημες μάχες, τις νίκες και τις ήττες, την απέραντη φιλοδοξία του, αλλά και τη στρατιωτική μεγαλοφυΐα του.

Το σενάριο αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Σκάρπα, με τον οποίον ο Ρίντλεϊ Σκοτ συνεργάστηκε για το «All the Money in the World», ενώ πίσω από το πρότζεκτ βρίσκεται το στούντιο της 20th Century.