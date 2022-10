Ο δις βραβευμένος με Οσκαρ, μαέστρος Αλεξάντρ Ντεσπλά, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

via Associated Press

via Associated Press

Οργανική ανάμειξη διαφορετικών γλωσσών της μουσικής

Από ταινία σε ταινία, ο Ντεσπλά αναπτύσσει την ασύγκριτη τέχνη του, για να δημιουργήσει μια μουσική ταυτότητα για ταινίες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους όπως οι: «A Prophet» του Ζακ Οντιάρ, « Girl with a Pearl Earring» του Πϊτερ Γουέμπερ, «The Queen» του Στίβεν Φρίαρς, «The Ghost Writer» του Ρόμαν Πολάνσκι, «The Imitation Game» του Μόρτεν Τίλντουμ, «The King’s Speech» του Τομ Χούπερr, «The Curious Case of Benjamin Button» του Ντέιβιντ Φίντσερ, «Harry Potter and the Deathly Hallows» του Ντέιβιντ Γέιτς, «Unbroken» της Αντζελίνα Τζολί, «Zero Dark Thirty» της Κάθρην Μπίγκελοου, «Ides of March» του Τζορτζ Κλούνεϊ.