Ο Ελληνικός Τουρισμός με σύγχρονη ματιά και εργαλεία προώθησης

Το Marketing Club Greece, έχοντας επιδείξει σημαντική δραστηριότητα σε θέματα μάρκετινγκ, ακολουθώντας τις εξελίξεις και στον τομέα του Τουρισμού, παρουσιάζει την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου (18:00, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace της Θεσσαλονίκης) Ημερίδα για τον Τουρισμό με θέμα: «DESTINATION MARKETING – Making Tourism Stronger». Η διοργάνωση γίνεται με την υποστήριξη του Thessaloniki Convention Bureau, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και του Συλλόγου Αποφοίτων Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Alumni Association Master in Tourism and Local Development, AUTH).

Σημαίνοντα άτομα είναι ομιλητές της κεντρικής εκδήλωσης: Ιωάννα Δρέττα - διευθύνουσα Σύμβουλος Marketing Greece, Πρόδρομος Μοναστηρίδης - διευθυντής του Τμήματος Marketing και Χορηγιών στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Thessaloniki Convention Bureau, Γεωργία Δώδου - διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του Hospitality and Gastronomy Division στον όμιλο Fais, Σύλβια – Ιωάννα Κουμεντάκη - Συν-ιδρύτρια Chef stories, Gastronomy Events’ specialist and Consultant, Αλεξία Παναγιωτοπούλου - επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων και Χρήστος Τζούτης - Outdoor Photographer & Founder of Lamda3.