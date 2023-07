Ο Ιούλιος του πολιτισμού στη μαγική Σέριφο

Αναλυτικά:

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου, τη σκυτάλη παίρνει ο σκηνοθέτης Κυριάκος Αγγελάκος μαζί με τον παραγωγό και διοργανωτή του Syros Jazz Festival Βαγγέλη Αραγιάννη, για να μας παρουσιάσουν το ντοκιμαντέρ «Jazzlibrary.gr - From Syros to the web». To Jazz Library είναι μια ψηφιακή «βιβλιοθήκη» που περιέχει τα πάντα για την ελληνική (και την κυπριακή) σκηνή της τζαζ: τη δισκογραφία, τους καλλιτέχνες και τα σχήματα, σε έναν και μόνο ιστότοπο. Στην πορεία του εμπλουτίστηκε με ραδιοφωνικές εκπομπές, ψηφιακά εικαστικά έργα και δημιουργίες από άλλες τέχνες που εμπνέονται από την τζαζ. Το ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε μέσα στο διάστημα της πανδημίας και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συμμετείχε στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Μετά το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει Q&A με τους συντελεστές του ντοκιμαντέρ.